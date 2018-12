Laat vuurwerk over aan professionals: “Gebruik je verstand of verlies een hand” SPS

17 december 2018

08u40

Bron: Belga 4 In de aanloop naar de eindejaarsperiode waarschuwt Oscare, het nazorg- en onderzoekscentrum voor patiënten met brandwonden en littekens, voor het gebruik van vuurwerk. Met de campagne "Gebruik je verstand of verlies een hand! " roept de vzw op om het afsteken van vuurpijlen aan professionals over te laten.

"Veilig vuurwerk bestaat niet. Koop en gebruik het daarom niet zelf, maar laat het over aan de professionals", klinkt het. "Verschillende gemeenten organiseren een vuurwerkshow om het nieuwe jaar in te luiden. Geniet van het spektakel en vergeet je kinderen niet te beschermen met gehoorbescherming tegen de luide knallen en hoge fluittonen.”

Vuurwerk afsteken is dan ook niet zonder risico's. "Elk jaar krijgen we te maken met heel wat vuurwerkslachtoffers: feestvierders lopen soms zware brandwonden op, er kan zelfs brand ontstaan."

Huisdieren

Ook voor dieren is het afsteken van vuurwerk schrikwekkend, benadrukt Oscare. Het geeft daarom vier tips mee voor wanneer het vuurwerk begint:

1. Laat uw huisdier niet alleen tijdens vuurwerk. Veel dieren zien hun baasjes als bron van zekerheid. Belangrijk is om u gewoon te gedragen, zoals u altijd bent. Door dit normale gedrag zal uw hond of kat zich meer gesteund voelen, en dus minder stress krijgen.

2. Sommige dieren voelen zich comfortabel in de badkamer, in de bench of onder een deken. Laat het zelf een veilige plek uitzoeken. Als uw kat of hond behoefte heeft om weg te kruipen, laat het dan toe.

3. Probeer in het huis een rustige omgeving te creëren. Rolluiken naar beneden, gordijnen dicht, zachte achtergrondmuziek of tv laten spelen.

4. Leid het dier af : door ermee te spelen, koekjes te geven, aandacht te geven. Daar begint u best mee voordat het vuurwerk begint.

