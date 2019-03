Exclusief voor abonnees

Laat het gras maar groeien. Waarom je beter géén perfect gemaaid gazon onderhoudt

Sven Ponsaerts

26 maart 2019

15u56

2

Ook slaaf van uw perfecte gazon? Dan is er goed nieuws: stop met dat wekelijks maaien, het bemesten, verticuteren en kalken. Al die gemillimeterde gazonnetjes dragen niks bij in de strijd tegen de klimaatopwarming en de teloorgang van de biodiversiteit. De vandaag gelanceerde campagne ‘ByeByeGrass’ ijvert daarom voor een ‘wildere natuur’, ook in onze tuinen en parken. Weg dus met die mooie, groene jonge sprietjes. Laat het gras maar groeien!