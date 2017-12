Laat de mist in je hoofd verdwijnen: vier vragen over het mooie maar gevaarlijke weerfenomeen TT

12u06 0 BELGA Ook vanmorgen bleef de mist weer hardnekkig over ons land hangen, in de Ardennen zal het zelfs heel de dag niet opklaren. Mist is een bekend weerfenomeen in de winter, en zeker 's avonds of 's morgens. Mist heeft iets mysterieus, maar kan ook heel gevaarlijk zijn en voor ergernis zorgen in het verkeer. Daarom: vier vragen die de mist in je hoofd doen optrekken.

1. Wat is mist?

"Mist (en nevel) ontstaat wanneer de lucht afkoelt tot het dauwpunt en de waterdamp in de lucht condenseert tot kleine druppeltjes", zegt VTM-weerman David Dehenauw. "Lucht kan maar een bepaalde hoeveelheid waterdamp aan: geraakt ze verzadigd tot meer dan 100 procent luchtvochtigheid, ontstaan er wolken. En mist is eigenlijk niets anders dan wolken die boven de grond hangen."

Klein wereldje vanmorgen. #meulebeek #moodermaas #fog #hike #mistig #nofilter #hoogwater Een foto die is geplaatst door null (@) op 17 dec 2017 om 13:16 CET

2. Waarom is het vaker mistig in de winter?

Hoe lager de temperatuur, hoe minder waterdamp lucht kan opnemen en hoe sneller die damp dan ook condenseert. Daarom zien we dan ook vaker mist in de winter, wanneer de nachten lang zijn en het aardoppervlak kouder is.

3. Zijn er verschillende soorten mist?

Ja. "De mist die we nu vaak zien is stralingsmist: mist die zich 's avonds en 's morgens boven de aarde vormt door de straling van de aarde bij helder weer", zegt Dehenauw. "Het aardoppervlak koelt bij opklaringen sneller af, maakt de lucht erboven kouder en laat die sneller condenseren. Bij weinig wind kan de lucht bovendien niet vermengd worden met warmere lucht en blijft de mist hangen."

"Je hebt ook valleimist, waarbij koude lucht in het dal 'valt' omdat die zwaarder is. In de Ardennen zien we dezer dagen dan weer meer heuvelmist, dat is eigenlijk mist die bij ons op 500 meter hoogte hangt, richting de Ardennen opschuift en daar op dezelfde hoogte de heuveltoppen omhult."

Boven de sneeuw in de Ardennen zien we bovendien ook nog eens vaak dooimist, waarbij de warmere lucht wordt afgekoeld door de sneeuw die er nog ligt en gaat condenseren.

Zeemist tot slot is eerder een fenomeen uit het voorjaar, wanneer warme zeelucht wordt afgekoeld door het koude zeewater.

4. Wanneer mag je je mistlichten opzetten - en wanneer moet je ze weer uitzetten?

Mist zorgt vaak voor gevaarlijke toestanden op de weg: je ziet minder ver en de mist in de lucht kan bovendien aanvriezen, wat het voor het verkeer nog extra gevaarlijk maakt. Daarom zijn auto's ook uitgerust met mistlichten. Toch zorgen die bij veel bestuurders ook net voor ergernis, omdat ze vaak niet worden uitgezet als ze niet meer nodig zijn.

Rode achtermistlichten (één of twee) zijn verplicht op elke auto, en je moét ze dan ook gebruiken wanneer het zicht door mist of sneeuwval beperkt is tot minder dan 100 meter en bij felle regen.

In alle andere omstandigheden zijn ze echter verboden, dus zodra het niet meer mistig is, ben je verplicht je mistlichten opnieuw uit te zetten. Ze wekken bij veel bestuurders in niet-mistige omstandigheden ergernis op omdat ze zo fel op het remlicht lijken.

Witte of gele voormistlichten zijn niet verplicht op een auto, je moet ze dus ook niet gebruiken. Maar áls je ze gebruikt, dan mag dat opnieuw enkel bij mist, sneeuwval of felle regen. In alle andere omstandigheden zijn ze verboden te gebruiken.

