Laagste klanttevredenheid ooit: "De Lijn en minister krijgen wat ze verdienen" jv

26 april 2018

21u20

Bron: belga 2 De tevredenheid over de dienstverlening van De Lijn is gedaald tot het laagste niveau ooit, zo blijkt uit de jaarlijkse tevredenheidsenquête. Voor de socialistische vakbond krijgen de directie en de minister hiermee wat ze verdienen.

"Als men structureel blijft besparen, door te snoeien in het aanbod en de prijzen te verhogen, dan krijgt men dit", verklaarde ACOD-afgevaardigde Rita Coeck. Ze voorspelt ook dat als men het geweer niet van schouder verandert, de tevredenheidscijfers in de toekomst verder zullen blijven dalen.

Het aandeel reizigers dat de dienstverlening van de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij een score van zeven of meer op tien gaf, is vorig jaar gedaald naar 64 procent. In 2015 en 2016 was dat nog 71 procent. Slechts 44 procent van de reizigers is tevreden over de stiptheid van De Lijn; 8 procentpunt minder dan het jaar voordien.

Coeck wijst erop dat de vakbonden al jaren oproepen om te investeren in een beter openbaar vervoer. "Maar sommigen blijven het licht van de zon ontkennen."

Bevoegd minister Ben Weyts zegt zelf dat zijn investeringsbudget van 1,2 miljard euro "historisch hoog" is. "Het gaat hier om de aankoop van nieuwe bussen en trams, hoofdzakelijk ter vervanging van sterk verouderd materiaal. De minister vergeet wel dat die bussen en trams ook moeten rijden. Daar zien we dat we het al jaren met minder personeel moeten doen. Bij een nieuwe herstructurering verdwijnen er nog eens 300 functies. Als men bijvoorbeeld raakt aan de dispatching, dreigt dit ook de reiziger te treffen", klaagt Coeck aan.

Zij en haar collega van de christelijke vakbond Jan Coolbrandt roepen de Vlaamse regering op om voluit te kiezen voor het openbaar vervoer. "Overal in Europa beseft men dit, om mobiliteitsredenen, om milieuredenen en om steden leefbaar te houden... Overal dringt dit besef door, behalve in Vlaanderen. In Brussel bijvoorbeeld kan het wél."

Ook Coolbrandt vindt dat de overheden "een radicale keuze moeten maken voor het openbaar vervoer". Daarbij moet vooral de commerciële snelheid naar boven, "dan worden we aantrekkelijker voor de reiziger en goedkoper voor de gemeenschap". Coolbrandt merkt nog op dat de buschauffeurs wél goed scoren in de bevraging. "Cru gezegd houden de chauffeurs De Lijn recht."