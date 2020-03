Laagste aanwezigheidscijfers in scholen tot nog toe SVM

18 maart 2020

13u39

Bron: Belga 0 In het basisonderwijs is gemiddeld minder dan vijf procent van de leerlingen aanwezig, in het secundair gaat het om nul tot een handvol leerlingen per school. In het buitengewoon onderwijs, zowel basis als secundair, is iets meer dan drie procent van de leerlingen aanwezig. Dat meldt Katholiek Onderwijs op de derde dag van de lessenschorsing en de eerste dag van de quasi-lockdown.

"We zien de laagste aanwezigheidscijfers tot nog toe. In veel scholen zijn er meer leerlingen om hun boeken op te halen dan om er in de opvang te blijven. Op een woensdag is dat niet abnormaal, aangezien ouders die vier vijfde werken vaak die dag thuis zijn", aldus woordvoerder Pieter-Jan Crombez. "Wellicht zullen de cijfers morgen en overmorgen weer hoger liggen."

"Ondertussen gaan scholen steeds meer aan de slag met de leermaterialen die onze pedagogische begeleiding voor hen voorziet", klinkt het. "Daarbij hebben we aandacht voor online materiaal dat gericht is op alle onderwijsniveaus van kleuter- tot volwassenenonderwijs. Ook specifieke doelgroepen als OKAN en kinderen uit kwetsbare gezinnen vallen niet uit de boot.”

Morgen zal er normaal gezien weer een steekproefsgewijze update van de aanwezigheidscijfers in de scholen zijn.

Wereldwijd kunnen zo’n 850 miljoen scholieren en studenten geen onderwijs volgen. Volgens VN-organisatie UNESCO hebben nu al 113 landen de scholen gesloten.

