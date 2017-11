Laaggeschoolde echtparen scheiden vaker Redactie

08u06

Bron: De Standaard 0 ANP XTRA Wanneer minstens een van beide partners hoogopgeleid is, wordt er minder snel gescheiden. Dat blijkt uit sociologisch onderzoek van de KU Leuven, schrijft De Standaard vandaag.

Een diploma blijkt dus niet enkel een troef op de arbeidsmarkt, stelden sociologen Jan Van Bavel en Lindsey Theunis vast. De twee bekeken hoeveel van de ongeveer 460.000 huwelijken tussen 1986 en 2001 vijf jaar later nog standhielden.

De meest stabiele huwelijken waren die waarin beide partners hoogopgeleid zijn. Maar ook als slechts een van de partners hoogopgeleid is, blijkt dat al voordelen te bieden. Kijk je enkel naar de vrouw, dan scheiden laagopgeleide vrouwen vaker dan hoogopgeleide.

Rolpatronen

De onderzoekers zien meerdere verklaringen. "In de meer 'traditionele' huwelijken, waarbij de vrouw lager opgeleid is dan de man, spelen de klassieke rolpatronen nog sterk, wat botst met veranderende verwachtingen", leggen ze uit in De Standaard. "Daarin een nieuw evenwicht vinden, vergt flexibiliteit en een open houding en de verwachting is dat hogeropgeleiden daar beter in slagen."

Een andere mogelijke verklaring is dat er meer vrijgezelle hoogopgeleide vrouwen dan mannen zijn. "Vindt de vrouw een hoogopgeleide partner, dan is ze zich er mogelijk van bewust dat het na een scheiding misschien niet meer eenvoudig is om opnieuw een 'gelijke' te vinden."