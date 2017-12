La Rocca: "Dit is niet het einde. We bouwen nieuwe club met verbluffend terras" hr

14u18

Bron: La Rocca 0 David Legreve Het nieuws sloeg afgelopen week in als een bom: megadiscotheek La Rocca in Lier sluit de deuren, het gebouw gaat tegen de vlakte. "Maar dat betekent nog niet het definitieve einde", laat de discotheek nu weten. "We bouwen een nieuwe La Rocca. Een gloednieuwe club met twee zalen en een verbluffend terras."

"We zijn enorm blij met alle liefde, steun en aandacht die we de afgelopen dagen ontvangen hebben, maar in alle drukte is onze boodschap een beetje verloren gegaan", klinkt het in een persmededeling. "Tijden veranderen, mensen ook, dus is het logisch dat wij mee evolueren, daarom hebben we beslist om een nieuwe La Rocca te bouwen. Op het gelijkvloers komen er twee commerciële ruimtes. De eerste verdieping wordt onze nieuwe playground. Een gloednieuwe club met twee zalen en een verbluffend terras. Om dit te kunnen waarmaken moeten we helaas even onze deuren sluiten. Tijdens de verbouwingswerken zijn er trouwens ook feestjes. Weliswaar op locatie, maar mét de onovertroffen La Rocca-sfeer."

Zondag 7 januari is de laatste zondag in de originele club, daarna is La Rocca nog steeds elke vrijdag en zaterdag open tot de werken starten.