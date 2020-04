L'Oréal produceert gratis achttien ton ontsmettende handgel JG

09 april 2020

17u01

Bron: Belga 2 De Belgische fabriek van L'Oréal in Libramont heeft vandaag bekendgemaakt dat ze de komende dagen 18 ton ontsmettende handgel zal produceren en schenken aan de federale overheid.

Hiermee doet L'Oréal België mee aan een Europees solidariteitsplan van de L'Oréal Groep om de strijd tegen het coronavirus te steunen. De groep zal in totaal wereldwijd 3.000 ton gel produceren.

"In de huidige uitzonderlijke crisissituatie is het niet meer dan vanzelfsprekend dat wij op alle mogelijke manieren bijdragen aan de collectieve inspanningen", zegt de CEO van de Groep L'Oréal, Jean-Paul Agon. De geproduceerde handgel zal in België gratis ter beschikking worden gesteld aan de Belgische overheid, die het vervolgens zal verdelen aan ziekenhuizen, woon- en verzorgingscentra, apotheken, gezondheidsmedewerkers, gezondheidsinstanties en de voedingsdistributie.

Het bedrijf zegt ook absolute voorrang te geven aan de veiligheid van het personeel en verstrengt op sommige plaatsen de veiligheidsprocedures.