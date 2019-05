Kyra Gantois wil zoals Anuna De Wever uitgenodigd worden bij ‘Gert Late Night’: “Ik doe evenveel werk” ttr

24 mei 2019

09u27

Bron: Gazet van Antwerpen 50 binnenland De band tussen Kyra Gantois en Anuna De Wever van Youth for Climate is na wekenlang strijden voor een beter klimaatplan niet meer zo close, zo vertelt Gantois in een interview met Gazet van Antwerpen. Deze week zat De Wever, zonder Gantois, op de sofa in het VIER-programma ‘Gert Late Night’. Dat viel niet in goede aarde. “Ik doe evenveel werk, maar ik krijg er niet die aandacht voor”, betreurt Gantois.

Anuna De Wever verscheen vaak met Kyra Gantois aan haar zijde in de pers, maar in tegenstelling tot De Wever was Gantois deze week niet te gast in ‘Gert Late Night’. “Daar hebben we het al vaak over gehad. We zijn samen gestart, ik doe evenveel werk, ik heb evenveel verplichtingen, maar ik krijg er niet die aandacht voor”, zegt Gantois aan Gazet van Antwerpen.

“Niet dat ik de aandacht op zich wil, of dat de media zich met mijn liefdesleven of zo moeten gaan bezighouden, maar mensen denken nu vaak dat ik veel minder doe dan Anuna en dat is niet zo. Dan heb ik ook het recht om erbij te zitten in zo’n programma. Anuna moet daarop aandringen, vind ik, maar zij zegt dat ze er ook niets aan kan doen dat ze alleen haar vragen.”

Vandaag vindt in Brussel de tweede wereldwijde klimaatstaking of ‘global strike for future’ plaats. Het wordt het voorlopige orgelpunt van een voorjaar waarbij jongeren elke week op straat kwamen om een sociaal rechtvaardig, bindend en ambitieus klimaatbeleid te eisen. Om zoveel inzet en engagement te vieren, wordt de klimaatmars afgesloten met een groot feest ‘Make Noise for Climate’ aan Tour & Taxis.

