Kyra Gantois tegen verbod Vlaamse vlaggen op Pukkelpop: "Dan moeten ze ook de pridevlaggen weghalen?"

17 augustus 2019

16u18

Bron: Belga, Twitter 24 Op twitter laat klimaatactiviste Kyra Gantois intussen weten het niet eens te zijn met de beslissing van Pukkelpop om de in opspraak gekomen Vlaamse strijdvlaggen te verbieden op het festivalterrein.

Net als Anuna De Wever was Kyra Gantois gisteren aanwezig op Pukkelpop, toen De Wever haar toespraak hield in het kader van ‘Clap for the climate’, om te wijzen op het belang van de strijd tegen de klimaatopwarming.

De klimaatactivistes kregen echter niet het onthaal dat ze verwacht hadden en ze werden onthaald op boegeroep. Achteraf werden ze op de koop toe ook belaagd en bedreigd door extreemrechtse jongeren. Daarop besloot Pukkelpop om extra security te voorzien voor de twee jonge klimaatactivistes en werden de Vlaamse vlaggen verboden op het festivalterrein.

Gantois lijkt echter tegen die beslissing van Pukkelpop in te gaan: “Vlaggen wegnemen vind ik er persoonlijk ook een beetje over. We hebben hier buren op de camping met een Vlaamse Vlag en die doen hier geen vlieg kwaad en zorgen totaal niet voor overlast. De jongeren die dit gedaan hebben moeten de juiste sanctie krijgen voor hun gedrag, maar gaan veralgemenen en ineens al de vlaggen weghalen… dan maak je er weer een politiek getint drama van, terwijl dat niet uitmaakt of die jongeren een Vlaamse vlag bij hebben of een vlag van Groen.. dan moeten ze ook de pridevlaggen gaan weghalen?”

Gantois gaat wel in de verdediging voor Anuna, die gisterenavond het mikpunt was van de agressie van de extreemrechtse jongeren. “Maar het is niet moeilijk om gewoon respect te hebben voor elkaar. Het niet eens zijn met een mening of een actie oké, maar boegeroep en met bier gooien? Heel kinderachtig moet ik wel zeggen.”

