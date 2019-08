Kyra Gantois denkt eraan nieuwe klimaatbeweging op te richten IB

29 augustus 2019

00u35

Bron: MNM 2 In een emotioneel bericht op Twitter liet Kyra Gantois (20) deze week weten uit Youth For Climate te stappen, de organisatie die ze eind vorig jaar met Anuna De Wever opzette en die dit jaar uitgroeide tot een internationale milieubeweging. Haar plotse vertrek veroorzaakte een schokgolf in de nationale media. In Generation M bij MNM licht Gantois haar beslissing toe en kijkt ze vooruit. Zo speelt ze met het idee om een nieuwe klimaat beweging op te richten: “Een beweging waarbij jongeren verenigd worden”, klinkt het.

“Ik voelde me al langer niet goed in de groep, ik dacht dat het wel zou beteren, maar dat gebeurde niet. Toen dacht ik dat het beter was om er mee te stoppen”, zegt Gantois die in haar Twitterbericht al losliet dat het al langer niet meer boterde tussen haar en Anuna De Wever, die inmiddels tot boegbeeld van de beweging is uitgegroeid.

Ook miste ze erkenning voor al het werk dat ze achter de schermen verzette en had ze het gevoel buitengesloten te worden en niet voor haar mening uit te kunnen komen. “Ik zat er al een maand mee in mijn hoofd, maar de druppel was op Pukkelpop. Bij de vlaggenhistorie heb ik een mening gegeven, daarna was er een gesprek met Anuna waarin beslist werd dat ik niets meer in de media mocht zeggen.”

Dat gaf de doorslag voor Gantois, die kort daarna besloot zich terug te trekken uit de beweging. Daarvoor ging ze niet over een nacht ijs, want ondanks alles is ze nog steeds zeer begaan met het klimaat. “Ik heb me de laatste dagen ook al wel eens slecht gevoeld omdat ik nu niet zeker weet wat te doen”, vertelt Gantois bij Generation M. Ze wil zeker nog eens privé met De Wever samen gaan zitten om alles uit te praten. “Het is absoluut niet de bedoeling dat het een welles-nietesspelletje wordt. Ieder heeft haar eigen verhaal. Ik wil zeker nog aan de tafel gaan zitten om het te bespreken.”

Nieuwe beweging

Gantois had verwacht dat haar vertrek uit Youth For Climate geruisloos zou verlopen, maar daar vergiste ze zich in. “De dag erna zat ik aan zee om te ontspannen maar daar is niet veel van gekomen”, vertelt ze. Ze werd platgebeld door journalisten. “Ik had niet verwacht dat het zo’n impact zou hebben”, zegt ze. Toch is ze opgelucht. “Sinds ik er uit ben gestapt, heb ik terug het gevoel dat ik weer mezelf kan zijn.”

De jonge vrouw speelt nu met het idee om nu zelf een nieuwe beweging op te starten waarbij jongeren meer inspraak krijgen. “Een eigen beweging met activiteiten waarbij jongeren verenigd worden, kunnen debatteren en ook concrete acties organiseren zoals het strand opruimen. Het is in elk geval géén tegenbeweging.”