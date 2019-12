Kwik stijgt tot 15 graden, maar lokaal rukwinden tot 60 km/u mogelijk IB DVDE

17 december 2019

12u45

Bron: Belga, VTM NIEUWS 12 UPDATE In het oosten van het land verwacht het KMI deze namiddag soms brede opklaringen, maar ook hoge wolkensluiers en soms middelhoge wolkenvelden. In het westen en later ook in het centrum van het land komen er meer wolkenvelden en neemt de kans op enkele lokale buitjes of wat regen toe. Het blijft tijdelijk nog zeer zacht met maxima tussen 11 en 13 graden op de Ardeense hoogten, rond 13 graden in de kuststreek en rond 14 of 15 graden elders. Daarbij zijn rukwinden tot 50 kilometer per uur mogelijk, plaatselijk tot 60 en 70 kilometer per uur.

Vanavond wordt het overal zwaarbewolkt met op de meeste plaatsen perioden van regen of buien. Later wordt het droger en wisselend bewolkt vanaf het westen. Aan de kust is er echter nog kans op een lokale bui. De minima liggen tussen 4 en 7 graden.

Woensdag blijft het droog en rustig. In de voormiddag verwacht het KMI op sommige plaatsen, vooral in de Ardennen, eerst ochtendgrijs. In de namiddag wordt het op de meeste plaatsen zonnig. De maxima schommelen tussen 5 en 7 graden in de Ardennen en rond 8 of 9 graden elders.

Donderdag zijn er eerst brede opklaringen in het oosten. In het westen is het gedeeltelijk bewolkt. In de loop van de namiddag neemt de bewolking geleidelijk toe vanaf het westen met soms wat lichte regen over de westelijke helft. In het oosten blijft het droog. Zachtere lucht bereikt ons land: het kwik stijgt naar waarden tussen 10 en 14 graden.

Vrijdag trekt een nieuwe regenzone over ons land. In de loop van de namiddag, wordt het droger met enkele opklaringen vanaf het westen. Het blijft opnieuw vrij zacht met maxima tussen 8 en 13 graden.

Zaterdag wordt het droger met opklaringen. Een buitje is niet uitgesloten. In de nacht van zaterdag op zondag trekt een nieuwe regenzone over ons land. Maxima tussen 3 en 9 graden.

Zondag is het wisselvallig en vrij winderig met regelmatig buien. Het is zacht voor het tijd van de jaar met maxima tussen 4 en 9 graden.

