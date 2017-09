Kwik gaat opnieuw richting 20 graden en meer, weekend wordt frisser en regenachtig EB

06u35

Bron: Belga 0 thinkstock Vanochtend is het lokaal eerst grijs met nevel en mistbanken, vooral dan over het westen en het centrum van het land. In de andere streken is het licht bewolkt. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af. De kans op een bui is klein. De maxima liggen tussen 16 en 21 graden.

Vannacht krijgen we meer en meer wolkenvelden vanaf het zuidwesten. Lokaal kunnen er ook lage wolken en mistbanken ontstaan. Een plaatselijk buitje is eerst mogelijk. Tijdens het tweede deel van de nacht bereikt een regenzone het westen en zij breidt zich daarna landinwaarts uit. De minima schommelen tussen 10 en 15 graden.



Donderdag is het eerst zwaarbewolkt met lichte regen. In de namiddag verschijnen er soms opklaringen, maar zijn nog enkele buien mogelijk. Het wordt nog vrij zacht met maxima van 17 of 18 graden in Hoog- België, rond 19 graden aan de kust en tot 20 of 21 graden elders. De wind waait matig uit het zuiden tot het zuidwesten.



Vrijdag is het vaak zwaarbewolkt met perioden van lichte regen. Tussendoor is het ook soms droog met opklaringen. De maxima liggen rond 22 graden in het centrum van het land. De wind waait matig uit zuid, ruimend naar zuidwest.



Zaterdagvoormiddag is er nog kans op neerslag. Daarna is het op de meeste plaatsen droog en wisselend bewolkt. Zondag neemt de bewolking toe en vanaf het westen krijgen we regen. Het kwik klimt niet hoger dan 15 graden.