Kwart van patiënten in thuiszorg in vrijheid beperkt

16 maart 2018

05u45

Bron: Belga 3 In de thuiszorg wordt een op de vier patiënten in zijn of haar vrijheid beperkt. Dat schrijft De Standaard vandaag op basis van een studie van Kristien Scheepmans (KU Leuven en Wit-Gele Kruis).

Scheepmans vroeg aan de verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis om het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen in kaart te brengen bij ruim 8.000 zestigplussers, van wie het merendeel een mantelzorger had. Een kwart van de thuiswonende patiënten wordt in vrijheid beperkt, zo blijkt. De meesten zelfs dagelijks. In de helft van de gevallen gebeurt dat uit veiligheidsoverwegingen, bijvoorbeeld in het geval van een dementerende persoon die thuis vertrekt en de weg niet meer terugvindt.

Goedbedoeld, maar beperkend

De lijst van vrijheidsbeperkende maatregelen is ruim: het gaat van het op slot doen van de deur, het vastgespen van een persoon in zijn rolstoel, een bedhek plaatsen tot iemand heel dicht tegen de tafel aanschuiven. "Het is vaak goedbedoeld, maar we zijn er ons te weinig van bewust dat we mensen beperken in hun vrijheid", zegt Scheepmans. "Zulke maatregelen maken mensen vaak ongelukkig, zeker als ze niet in samenspraak met de patiënt genomen zijn."

De onderzoekster benadrukt ook dat vrijheidsberoving strafbaar is. Daarom is een verduidelijking van de wetgeving nodig of moeten er op z'n minst richtlijnen komen voor mantelzorgers en verpleegkundigen.