Kwart van de verkeersdoden is ouder dan 65 (Vias institute) TT

01 oktober 2018

07u20

Bron: Belga 0 Eén op de vier verkeersdoden in ons land is een senior. Tien jaar geleden was dat nog één op de zes. Per afgelegde kilometer is het risico om zwaargewond te worden of te sterven vier keer hoger voor oudere personen in vergelijking met alle andere weggebruikers. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van Vias institute.

Vorig jaar kwamen 151 personen ouder dan 65 jaar om het leven. Senioren met de wagen hebben een verhoogd risico om gewond te raken of te sterven in een ongeval, zeker als ze ouder zijn dan 75. Het risico is even groot als dat voor bestuurders tussen de 18 en 24 jaar. Het risico om iemand anders zwaar te verwonden, is voor senioren wel veel lager dan voor jongeren.

Het verhoogde risico bij oudere weggebruikers komt vooral doordat ze kwetsbaarder zijn. Bij oudere mensen breken de botten gemakkelijker en verwondingen genezen moeilijker. Een derde van de zware ongevallen met een autobestuurder boven de 65 jaar wordt veroorzaakt door een medisch probleem: hartinfarct, flauwvallen door een te laag bloedsuikergehalte, desoriëntatie ...

Vias institute benadrukt het belang van een leesbare infrastructuur, zoals overzichtelijk aangelegde kruispunten, om de verkeersveiligheid te verbeteren. Bij de aanschaf van een wagen door senioren zijn bepaalde rijhulpsystemen aanbevolen, zoals dodehoekdetectie, antibotssystemen of een automatische versnellingsbak, op voorwaarde dat de senioren voldoende uitleg krijgen om hiermee goed om te gaan.

Vias institute is geen voorstander van een verplichte medische screening vanaf een bepaalde leeftijd, omdat dit stigmatiserend is en de verkeersveiligheid niet noodzakelijk verbetert. Een rijgeschiktheidsevaluatie door de huisarts bij de vernieuwing van het rijbewijs ziet Vias institute wel zitten.