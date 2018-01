Kwart van de Belgen kan geen onverwachte uitgave doen ADN

Bron: Belga 2 Een kwart van de Belgen kan geen onverwachte uitgave (van 1.100 euro) doen. Ook een week vakantie buitenshuis kan een kwart van de Belgen zich niet veroorloven. Dat blijkt uit de jaarlijkse EU-SILC-enquête, in België georganiseerd door de Algemene Directie Statistiek van de FOD Economie.

Ruim één op de vijf Belgen leeft in een huishouden dat naar eigen zeggen moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen, terwijl 5 procent geconfronteerd wordt met een toestand van ernstige materiële deprivatie. In 2016 was dat 6 procent.

Materiële deprivatie betekent dat iemand zich de gangbare levensstandaard niet kan veroorloven. De SILC-enquête meet materiële deprivatie aan de hand van het ontbreken van negen materiële bezittingen en de onmogelijkheid om een aantal handelingen te doen die symbool staan voor de gemiddelde levensstandaard in onze maatschappij. Het gaat onder meer om een week vakantie buitenshuis, een onverwachte uitgave kunnen doen, of zich een televisie kunnen veroorloven. Als iemand zich minstens vier van de negen items niet kan veroorloven, wordt gesproken van ernstige materiële deprivatie. Dat laatste gold in 2017 voor 5 procent van de Belgische bevolking.

De voorbije jaren bleef het cijfer min of meer stabiel, bevestigt men bij de FOD Economie.