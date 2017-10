Kwart van Brusselse kinderen groeit op in huishouden zonder inkomen uit werk ib

04u15

Bron: Belga 0 photo_news Een dakloze vrouw in Brussel. (Archieffoto.) Een kwart (24 procent) van de Brusselse kinderen jonger dan 18 jaar groeit op in een gezin zonder inkomen uit werk. Dat blijkt uit de nieuwe Welzijnsbarometer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ongeveer een derde van de Brusselaars moet zien rond te komen met een inkomen onder de armoederisicogrens, en meer dan een vijfde is afhankelijk van een vervangingsinkomen of een bijstandsuitkering.

Het aantal kinderen dat leeft in een gezin zonder inkomen uit werk, ligt in Brussel systematisch hoger dan in de rest van het land: een Brussels kind loopt ruim 3 keer meer risico om in deze situatie te verkeren dan een kind in Vlaanderen en 1,3 keer meer risico dan een kind in Wallonië. Bij de volwassen Brusselse bevolking (18-59 jaar) leeft één op de vijf in een huishouden zonder een inkomen uit arbeid.

Vervangingsinkomen of bijstandsuitkering

Tweeëntwintig procent van de Brusselaars is afhankelijk van een vervangingsinkomen of een bijstandsuitkering, terwijl het minimale bedrag van de meeste uitkeringen onder de armoederisicogrens ligt. Vijf procent van de Brusselse bevolking tussen 18 en 64 jaar krijgt een leefloon. Bij de jongvolwassenen gaat het om 12 procent, en onder de oudere bevolking ontvangt 11 procent een Inkomensgarantie voor Ouderen.

Verhoogde tegemoetkoming

"Dit maakt dat in het Brussels Gewest meer dan één jongere op de tien en één oudere op de tien over zo goed als geen andere inkomensbron beschikken dan zijn of haar bijstandsuitkering", aldus de auteurs van het rapport. Daarnaast heeft meer dan een vierde van de Brusselse bevolking (27 procent) recht op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging.