Kwart van arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur wordt binnen het jaar stopgezet IB

24 april 2018

05u40

Bron: Belga 0 Eén op de vier werknemers met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, verlaat binnen het jaar na aanwerving alweer zijn werkgever. Dat stelt hr-dienstverlener Acerta vandaag.

Acerta analyseerde 44.000 arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur, die tussen 1 januari 2016 en 31 maart 2017 tot stand waren gekomen. Uit dat onderzoek blijkt dat de samenwerking tussen de werkgever en de werknemer vaak al snel wordt verbroken. Nochtans lijkt het aangaan van een contract van onbepaalde duur aan te geven dat beide partijen met heel wat ambitie van start gaan.

Concreet wordt 8,8 procent van de contracten van onbepaalde duur al binnen de negentig dagen stopgezet. Na een jaar is maar liefst 24,8 procent van de contracten beëindigd. De cijfers tonen ook een kloof tussen arbeiders en bedienden aan. Bij de arbeiders worden ongeveer drie op de tien contracten binnen het jaar stopgezet, bij de bedienden zowat twee op de tien.

Niet altijd een wederzijds akkoord

Nog volgens Acerta is het in 32 procent van de gevallen de werknemers die de samenwerking opzegt of verbreekt, terwijl het in 30 procent van de gevallen gaat om een initiatief van de werkgever. Bij nog eens 36 procent is er sprake van een wederzijds akkoord.

Hoe kleiner het bedrijf, hoe groter de kans dat een werknemer al binnen het jaar vertrekt, klinkt het nog.