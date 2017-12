Kwart van alle bedienden verdient 1,83 procent bruto meer vanaf januari EB

13u40

Bron: Belga 3 Photo News In januari hebben honderdduizenden werknemers uitzicht op extra centen, als gevolg van de jaarlijkse indexering van hun lonen. HR-dienstverlener SD Worx en bediendebond BBTK becijferden de indexering voor de grootste groep definitief op 1,83 procent bruto. Het gaat om definitieve cijfers op basis van de jongste inflatiegegevens.

De indexering van de lonen verschilt van sector tot sector. Voor sommige sectoren gebeurt dat bijna maandelijks, voor anderen per kwartaal, halfjaar of jaar.

Voor een grote groep werknemers gebeurt de jaarlijkse indexering in januari. Het gaat om de bedienden die verzameld zijn onder het aanvullend paritair comité voor bedienden (PC 200). Het gaat om zowat 430.000 werknemers, of bijna een kwart van alle bedienden uit de privésector. De samenstelling is heel divers, gaande van de bedrijven in de groothandel, ICT-bedrijven, drukkerijen of de glasnijverheid.