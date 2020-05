Kwart patiënten op intensieve haalde het niet: betere cijfers dan verwacht jv

20 mei 2020

06u23

Bron: belga 14 Een kwart van de coronapatiënten die op de dienst intensieve zorgen terechtkwamen, overleed. Dat lijkt uit een rondvraag van De Standaard bij een aantal grote ziekenhuizen.

Cijfers aan het begin van de epidemie in Europa waren onheilspellend. Zo bleek uit een Chinese studie dat 97 procent van de patiënten die aan een beademingsmachine gelegd werden, overleden. In België werd het niet zo dramatisch.

Uit de bevraging van de krant blijkt dat bijna een kwart (23 procent) van de Covid-19-patiënten op intensieve zorg het niet haalde. Elf procent vocht nog voor zijn leven. In het allerslechtste geval overlijdt dus één patiënt op de drie.



Van alle overlijdens in het ­ziekenhuis lag wel maar één op de drie op intensieve zorg. Wie er het ergst aan toe is, gaat niet automatisch naar de dienst intensieve zorg. Als de overlevingskansen klein zijn, wordt vaak geen intensieve behandeling opgestart.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Lees ook: Collega-kustburgemeesters sabelen plan Tommelein neer: “Pure discriminatie” (+)