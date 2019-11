Kwart minder strafzaken stroomt door naar correctionele parketten PVZ

22 november 2019

11u41

Bron: Belga 0 De instroom van strafzaken op de correctionele parketten is tussen 2009 en 2018 met 25% gedaald. Dat heeft het College van het Openbaar Ministerie vrijdag bekendgemaakt bij de voorstelling van de jaarstatistieken van 2016, 2017 en 2018. Het aantal door de correctionele parketten in dezelfde periode afgesloten zaken kende een soortgelijke daling, van 28%. De aanzienlijke daling van de instroom en de uitstroom wordt volgens het college in belangrijke mate verklaard door wijzigingen in de werkprocessen, al is er ook een daling van het aantal door de politie opgestelde processen-verbaal vastgesteld.

Erwin Dernicourt, voorzitter van het college, gaf in zijn inleiding eerst nog uitleg over waarom het zo lang geduurd heeft alvorens er jaarstatistieken van 2016 en 2017 beschikbaar gesteld zijn: "Dat heeft in grote mate te maken met de overschakeling op het nieuwe computersysteem MaCH. Daarnaast is er gewerkt aan een uniforme registratie van de dossiers. Op die manier kunnen we de statistieken zo waarheidsgetrouw en correct voorstellen aan het publiek", zo klonk het.

De instroom van nieuwe en heropende strafzaken op de correctionele parketten daalde van 734.791 zaken in 2009 naar 548.012 zaken in 2018. De opvallendste daling bij de instroom heeft betrekking op de misdrijven 'diefstal en afpersing' (-41%), die naargelang van het betrokken jaar een kwart van het instroomvolume uitmaken. Andere misdrijven waar de dalende trend voelbaar is, zijn 'financiële zaken', 'economische aangelegenheden', 'openbare orde en openbare veiligheid', 'milieu en stedenbouw', 'slagen en verwondingen' en 'openbare trouw'.

In tegenstelling tot deze daling vertoont de instroom in een aantal specifieke materies, zoals 'mensenhandel' of 'aanranding en verkrachting' dan weer een stijgende tendens. Het aantal strafzaken dat jaarlijks door de correctionele parketten wordt afgesloten, evolueerde logischerwijze min of meer gelijk met de evolutie van de instroom. Tussen 2009 en 2018 daalde het aantal afgesloten dossiers van 736.920 naar 532.384 (-28%).

"Dat geldt bijvoorbeeld niet alleen voor de zondergevolgstelling afgesloten zaken (-33%), maar ook de rechtstreekse dagvaardingen (-14%)", zo luidt het.

Het aantal betaalde minnelijke schikkingen en succesvol voltooide bemiddelingen in strafzaken kent een stijging vanaf 2012. Het aantal zogenaamde pretoriaanse probaties, waarbij het O.M. een dossier zonder gevolgen klasseert maar vervolgens bepaalde voorwaarden oplegt die de betrokkene dient na te leven, is zelfs verdubbeld tussen 2016 en 2018.