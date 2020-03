Kwart minder rijbewijzen voor 18-jarigen KVDS

11 maart 2020

06u04

Bron: Belga 0 Voor het eerst in jaren hebben steden en gemeenten minder dan 100.000 rijbewijzen B uitgereikt. Vooral de daling bij 18-jarigen is spectaculair. Daar zakte het aantal van 32.369 in 2018 naar 24.534 vorig jaar. In tien jaar tijd bedraagt de daling zelfs 28,5 procent, schrijven het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

"Er spelen twee zaken", zegt Werner De Dobbeleer van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. "Sinds een tiental jaar zie je in ontwikkelde landen de belangstelling voor het rijbewijs afnemen, vooral bij hogeropgeleiden in stedelijk gebied. Zij hebben meer openbaar vervoer en zijn dus minder afhankelijk van de wagen. In plaats van een blitse wagen zijn nu een iPhone, laptop of een verre reis de nieuwe statussymbolen."





"Daarnaast is de rijopleiding een stuk zwaarder geworden. Goed voor de verkeersveiligheid, maar het doet jongeren aarzelen om eraan te beginnen. Ze stellen het bijvoorbeeld uit tot na de studies, tot het moment waarop ze een rijbewijs echt nodig hebben voor hun job", klinkt het nog.

