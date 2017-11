Kwart minder dieren geslacht voor Offerfeest, maar 92% wel onverdoofd ADN

Er worden steeds minder dieren geslacht voor het Offerfeest van de moslimgemeenschap. Dit jaar waren dat er bijna 17.000, bijna een kwart minder dan het jaar daarvoor en zelfs de helft minder dan in 2014. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) op een vraag van partijgenoot en Vlaams parlementslid Jelle Engelbosch. De drie tijdelijke slachtvloeren, waar dieren verplicht verdoofd moesten worden, hadden maar beperkt succes: 92 procent van de dieren werd dit jaar onverdoofd geslacht.

Tijdens het voorbije Offerfeest - begin september - werden in Vlaanderen bijna 17.000 dieren geslacht, voornamelijk schapen. Dat is een daling met 23 procent in vergelijking met 2016, ten opzichte van 2014 gaat het zelfs om een daling met 56 procent. Bij de overgrote meerderheid van die dieren gebeurde dat wel zonder verdoving.

Niet vrijwillig

In de drie tijdelijke slachtvloeren - waar verdoving verplicht was - werden maar een duizendtal dieren geslacht. De overige 92 procent kwam in een gewoon slachthuis - zonder verdoving - aan zijn einde. "Een bewijs dat ons decreet, dat vanaf 2019 een einde maakt aan het onverdoofd slachten, nodig is", meent Engelbosch. "Vrijwillig gebeurt het immers niet."

Overtredingen

Bovendien werd dit jaar bij de helft van de gecontroleerde inrichtingen een overtreding vastgesteld. De inspectiedienst Dierenwelzijn controleerde er 21, 10 daarvan kregen een proces-verbaal. Het ging om problemen op het vlak van infrastructuur, of van de onderbrenging van de dieren en het slachtproces. "Dit cijfer moet nog verder naar omlaag, maar het is een bewijs dat de intensieve aanpak van minister Weyts wel degelijk nodig is", besluit Engelbosch.

