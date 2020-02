Kwart militairen mist verplichte fysieke test of is niet geslaagd SVM

25 februari 2020

17u25

Een kwart van de militairen heeft de jaarlijkse fysieke geschiktheidstesten niet afgelegd of is er niet voor geslaagd. Dat blijkt uit cijfers van de generale staf die door de vakbond VSOA verspreid werden. De testen zijn verplicht en wie niet slaagt, riskeert op termijn het leger te moeten verlaten.

17,56% van de militairen legde de test niet af of was niet geslaagd (3.907 personen op een totaal van 25.863; nvdr). Daarnaast zijn volgens VSOA-vakbondsman Dimitry Modaert nog eens 1.689 militairen (7,63%) medisch vrijgesteld van de testen, zonder dat ze de garantie hebben om op termijn hun job te kunnen behouden.

De bewuste testen zijn in lijn met het statuut van de militairen dat in 2014 van kracht werd. De onderzoeken -een uithoudingstest van 2.400 meter lopen en een test van de rompstabiliteit- moeten de basisconditie van de militairen testen. Wie de testen meermaals niet aflegt of er niet voor slaagt, riskeert uit het leger te worden gezet.

Volgens vakbondsman Modaert tonen de cijfers ook aan dat er steeds meer militairen de testen moeten afleggen. Dat zou komen omdat de gemiddelde leeftijd van de militairen dalende is en er dus minder militairen ouder dan vijftig jaar overblijven. Zij zijn wel vrijgesteld van de proeven.