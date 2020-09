Kwart meer voetgangers omgekomen in verkeer in 2019 JOBR

07 september 2020

12u09

Bron: Belga 0 Vorig jaar zijn in België 92 dodelijke slachtoffers gevallen bij de voetgangers in het verkeer. Dat zijn er 18 meer dan in 2018. Het gaat om een toename met 24 procent, zo meldt Touring maandag.

Wereldwijd sterven dagelijks 3.500 mensen in het verkeer, bij de 15- tot 29-jarigen is een verkeersongeval zelfs de voornaamste doodsoorzaak. “Zwakke weggebruikers moeten beter beschermd worden. Zo moet wandelen bijvoorbeeld worden gestimuleerd voor korte afstanden, zeker in de stad”, aldus Touring.

Samen met de internationale koepelorganisatie FIA start Touring binnenkort een wereldwijde affichecampagne. De bedoeling is om weggebruikers te laten stilstaan bij de veiligheid van voetgangers. Formule 1-piloot Charles Leclerc en prinses Charlene van Monaco vertegenwoordigen de campagne.

In België zullen op duizend locaties affiches te zien zijn en zal er communicatie zijn via de sociale media. De actie steunen kan bovendien door het manifest voor meer verkeersveiligheid te ondertekenen.