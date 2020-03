Kwart meer slachtoffers van phishing in 2019, maar minder grote bedragen MDG

05 maart 2020

11u14

Bron: Belga 0 In 2019 werden 12.432 gevallen van phishing gerapporteerd. 27,5 procent meer dan in 2018, zo blijkt uit cijfers van bankenfederatie Febelfin. Het gaat om een absoluut record, vijf jaar eerder waren er slechts 277 gerapporteerde gevallen. Maar het fraudeverlies in euro ligt met 7,5 miljoen euro wel een half miljoen lager dan in 2018. Gemiddeld gaat het om 604 euro per slachtoffer, tegen 827 euro in 2018, aldus Febelfin.

Bij phishing proberen cybercriminelen persoonlijke data en bankgegevens te bemachtigen om geld van bankrekeningen te halen. Cybercriminelen doen zich voor als een bank, een bedrijf, een particulier of zelfs de politie. Ze contacteren hun slachtoffers per telefoon, sms of online.

Bedrag per slachtoffer gedaald

"In veruit de meeste gevallen gaat het om kleine bedragen, maar soms worden ook grote sommen buit gemaakt", aldus Febelfin. Dat het bedrag per slachtoffer het voorbije jaar is gedaald, heeft volgens de sectorfederatie mogelijk te maken met verbeterde fraudedetectiesystemen bij de banken en een hogere alertheid bij consumenten. "Maar de strijd is zeker nog niet gestreden", klinkt het. "Het aantal fraudegevallen en de ontvreemde bedragen blijven onaanvaardbaar hoog, terwijl het in principe mogelijk is om phishing te vermijden".

Inventieve manieren

Febelfin merkt op dat cybercriminelen erg inventief zijn bij het aanboren van nieuwe kanalen. "Ze sturen mails, sms'en, WhatsApp-berichten ... uit naam van banken, maar ze geven zich ook uit voor andere bedrijven zoals bijvoorbeeld telecom- of energieleveranciers. Ze benaderen consumenten ook via sociale media en tweedehandswebsites. Al deze pogingen om consumenten geheime gegevens over internetbankieren te ontlokken, vallen onder de noemer phishing".

De banken roepen de consument nogmaals op om waakzaam te zijn. "De eenvoudigste manier is beseffen dat banken of andere bedrijven NOOIT je codes voor internetbankieren vragen via een link. Niet via mail, niet via Messenger, sms, WhatApp of eender welk kanaal", klinkt het. Men mag overschrijvingen enkel uitvoeren via de vertrouwde app of beveiligde website van de bank.