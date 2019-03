Kwart meer pv's bij De Lijn door Mobib-kaart IB

14 maart 2019

06u56

Bron: Belga 0 De Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn heeft vorig jaar net geen 100.000 processen-verbaal uitgeschreven, maar liefst een kwart meer dan het jaar voordien. Dat melden de Gazet van Antwerpen en De Standaard vandaag.

De invoering van de Mobib-kaart, die verplicht gescand moet worden bij het opstappen, is de oorzaak bij uitstek. "In 2017 is vooral mondeling verwittigd", zegt woordvoerster Sonja Loos. "In 2018 werden in totaal 23.873 pv's opgesteld voor het niet scannen op onze voertuigen."

Een opvallende uitzondering is Vlaams-Brabant. "In Vlaams-Brabant maken reizigers vaak gebruik van zowel De Lijn als de MIVB. Daardoor zijn zij al langer vertrouwd met het scannen", zegt Loos.

Een pv betekent niet automatisch een boete. Wie in twaalf maanden tijd één keer vergeet te valideren, krijgt een pv zonder boete.

Druk Antwerps stadsnet

Stelden de controleurs in 2017 in totaal 76.155 pv's op, dan steeg dat aantal vorig jaar tot 96.015 (+26,1 procent). De sterkste stijging was er in de provincie Antwerpen (+63,4 procent), gevolgd door Limburg (+56,1 procent). Het drukke Antwerpse stadsnet compenseert ruimschoots een forse daling met een vijfde (van 8.205 naar 6.518 pv's) in Vlaams-Brabant.