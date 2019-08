Kwart meer fietsvergoedingen in twee jaar tijd IB

31 augustus 2019

06u44

Bron: Belga 0 Het aantal werknemers dat met de fiets naar het werk komt en een fietsvergoeding krijgt, is in twee jaar tijd met een kwart gestegen. Het totale uitgekeerde bedrag steeg zelfs met een derde, omdat de fietsende werknemers ook meer kilometers aflegden. Dat schrijven Het Nieuwsblad en De Standaard vandaag.

Dit jaar vulden bijna 550.000 mensen de fietsvergoeding in op hun belastingbrief voor het inkomstenjaar 2018, tegenover 432.000 in inkomstenjaar 2016. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. Gemiddeld kregen ze 252 euro bovenop hun loon, terwijl dat in 2016 nog 233 euro was. In totaal fietsten ze 627 miljoen kilometer bij elkaar.

Succes van de elektrische fiets

De verklaring van die forse stijging is niet alleen de ergernis over files of het stijgende aantal deelnemende bedrijven, maar ook het succes van de elektrische fiets. En dan vooral van de snellere "speed pedelecs", die sinds eind 2017 recht geven op een fietsvergoeding. Daardoor stijgt de behapbare afstand voor de werknemers die kiezen voor de fiets.

In werkelijkheid fietsen waarschijnlijk veel meer werknemers naar hun werk, maar niet alle bedrijven geven recht op een fietsvergoeding. CD&V pleit er daarom voor om het systeem uit te breiden. "Het is duidelijk dat de fietsvergoeding hét instrument is om meer mensen te stimuleren om naar het werk te fietsen", zegt Kamerlid Jef Van den Bergh, die de cijfers opvroeg.