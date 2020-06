Kwart meer echtscheidingen in tweede helft van mei: “Tendens zal zich komende weken voortzetten” LH

04 juni 2020

21u48

Bron: Belga 3 In de tweede helft van mei zijn er een kwart meer scheidingsakten ondertekend in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers die de Federatie van het Notariaat (Fednot) bijhoudt. "We verwachten dat die tendens zich voortzet de komende weken", zegt woordvoerder Bart van Opstal.

Het was al langer duidelijker dat de lockdown om het coronavirus in te dijken tot spanningen kon leiden binnen koppels. Maar soms leidde die lockdown er dus ook zelfs toe dat koppels beslisten om definitief uit elkaar te gaan, zeker als de relatie al een tijdje niet meer zo goed liep, klinkt het bij Fednot.



"We kregen in onze kantoren duidelijk meer vragen over scheidingen dan voordien. Dat vertaalde zich nog niet meteen in effectieve akten. Dat effect zien we pas sinds de tweede helft van mei", zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Fednot, in een persmededeling.

De notariskantoren begonnen pas na de paasvakantie opnieuw alle akten voor te bereiden, zoals die voor een echtscheiding. Bovendien moet bij een echtscheiding met onderlinge toestemming eerst een reeks afspraken gemaakt worden, bijvoorbeeld over de kinderen, maar ook over de gezinswoning en financiële zaken. Bij afspraken over een onroerend goed moet sowieso een notaris ingeroepen worden. Na de ondertekening van de zogenaamde regelingsakte doet de familierechtbank uitspraak.

"Uit de cijfers die de Federatie van het Notariaat bijhoudt, blijkt dat er bijna 25 procent meer scheidingsakten werden ondertekend in de tweede helft van mei 2020 in vergelijking met dezelfde periode in 2019. We verwachten dat die tendens zich voortzet in de komende weken", aldus Van Opstal.