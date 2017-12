Kwart Limburgse werkzoekenden vindt moeilijk job door gebrekkige mobiliteit: "Vervoersarmoede is een onderschat probleem" IB

Bron: Belga 2 Photonews De Limburgse gedeputeerde van Mobiliteit Jean-Paul Peuskens (sp.a). Een kwart van de Limburgse werkzoekenden wordt tijdens hun zoektocht naar een nieuwe job gehinderd door de gebrekkige mobiliteit in de provincie. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek naar vervoersarmoede van het Instituut voor Mobiliteit (UHasselt), in opdracht van de provincie, waarover Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad vandaag berichten.

"Vervoersarmoede is een onderschat probleem dat vooral laaggeschoolde jongeren zonder wagen of rijbewijs treft", zegt gedeputeerde van Mobiliteit Jean-Paul Peuskens (sp.a). Van de 2.056 Limburgse werkzoekenden die de onderzoekers van de UHasselt ondervroegen, bleek liefst 27 procent op mobiliteitsbeperkingen te stoten tijdens het solliciteren. In Noord-Limburg was dat zelfs 35 procent.

Nadeel

"Dat onze provincie achterop hinkt wat betreft mobiliteit is bekend, maar nu blijkt dat die gebrekkige ontsluiting ook heel duidelijk in het nadeel van werkzoekenden speelt. Sommige mensen raken simpelweg niet op hun gewenste arbeidsplaats", zegt Peuskens in Het Belang van Limburg. De gedeputeerde wil daarom snel werk maken van een provinciale 'pool' van elektrische fietsen die aan werkzoekenden zonder eigen vervoer kunnen worden uitgeleend.