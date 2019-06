Kwart kankerpatiënten krijgt verkeerde diagnose



SPK

08 juni 2019

06u26 4 Eén op de vier kankerpatiënten (26%) in ons land zegt in eerste instantie de verkeerde diagnose te hebben gekregen. Dat blijkt uit een bevraging van kankerinformatieplatform All.Can bij bijna 400 patiënten.

Bij 8% zaten de dokters er meer dan eens naast, terwijl 13% een halfjaar of langer moest wachten op een correct oordeel. Daardoor gingen kostbare tijd en geld verloren.

Ook de opvolginformatie kan beter, klinkt het. Vier op de tien patiënten kregen naar eigen zeggen te weinig belangrijke info over symptomen die kunnen duiden op het verergeren of terugkeren van de ziekte. De helft geeft bovendien aan geen informatie over patiëntengroepen of vrijwilligerswerk te hebben ontvangen.



Het in maart in ons land opgerichte All.Can zal kankerpatiënten daarom in eerste instantie beter gaan informeren en begeleiden.

Meer over gezondheid

ziekten

kanker