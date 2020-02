Kwart fietsers rijdt door rood, helft met alcohol op BHL

21 februari 2020

00u00 1 Niet enkel automobilisten, maar ook fietsers hebben regelmatig boter op het hoofd. Zo zegt 57% van de trappende Vlamingen weleens te fietsen na alcohol gedronken te hebben. Eén op de vier rijdt door een rood licht.

Voor het eerst heeft de Nationale Verkeersonveiligheidsenquête ook gepeild naar het risicogedrag van fietsers. Daaruit blijkt dat zij zeker niet altijd op het verkeer gefocust zijn. Ze gsm'en, rijden rond zonder verlichting of zelfs in de verboden rijrichting. Daarnaast valt op dat een kwart van de Vlaamse fietsers vrolijk door het rood rijdt. Meer dan de helft zegt dan weer af en toe met alcohol in het lijf op de tweewieler te springen. Dat wil niet per se zeggen dat ze daarom de wettelijke limiet overschrijden.

"Maar de alcohol zal wel al een effect hebben op hun evenwicht, en daar willen we toch voor waarschuwen. Van alle gecontroleerde fietsers die betrokken zijn bij een letselongeval tijdens het weekend, heeft 54% zelfs meer op dan wettelijk is toegestaan", zegt Stef Willems. "De wetgeving voor fietsers en bestuurders is gelijk: met meer dan 0,5 promille mag je de weg niet op. We roepen de politie niet op om aan de deur van ieder café alle fietsers te controleren, maar we willen fietsers er wel bewust van maken dat ze gecontroleerd kunnen worden.”