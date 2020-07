Kwart Belgen geeft toe achter het stuur soms sms te sturen of lezen jv

01 juli 2020

06u17

Bron: belga 0 Ruim een kwart van de Belgen (28 procent) geeft toe achter het stuur soms een sms te sturen of te lezen. Daarmee scoren we van elf Europese landen samen met de Grieken het slechtst. Dat blijkt volgens het verkeersinstituut Vias uit de nieuwe Europese barometer van de Fondation Vinci.

Nog volgens de barometer stelt meer dan de helft van de Belgen (53 procent) hun gps al rijdend in, een lichte stijging ten opzichte van 2019 en een pak hoger dan het Europese gemiddelde, dat op 44 procent ligt.

Verder geeft maar liefst 4 op de 5 Belgen toe wel eens gedurende 2 seconden niet op de weg te letten, doordat ze bijvoorbeeld hun gsm gebruiken, iets zoeken in de wagen of radio of muziek proberen regelen. Dit dit niet altijd zonder gevolgen blijft, hebben nochtans heel wat bestuurders al aan de lijve ondervonden. Zo heeft 11 procent van de Belgen naar eigen zeggen al een ongeval of bijna-ongeval gehad door het gebruik van de gsm in de wagen.

Meer en meer bestuurders (4 procent van de Belgen) geven ook toe naar films of video's te kijken tijdens het rijden en 66 procent bekent soms niet te vertragen in de buurt van wegenwerken. Daarmee scoren we het slechtste van alle bevraagde landen.

Alcohol

Ander verontrustend fenomeen is dat 1 Belg op 5 toegeeft wel eens rond te rijden boven de wettelijke alcohollimiet zonder naar eigen zeggen daarvan de effecten te voelen. "Dat is bijzonder hoog in vergelijking met onze buurlanden zoals Duitsland en Nederland, waar slechts 4 procent van de bestuurders dit gedrag stelt. In Zweden en Slovakije is dat zelfs maar 3 procent", zeggen de onderzoekers.

Er is ook goed nieuws. Dit jaar zijn er iets minder Belgische automobilisten die aangaven wel eens de middenrijstrook 'bezetten' op de autosnelweg (52 procent in plaats van 55 procent in 2019). We zien ook een daling bij het inhalen langs rechts.



Met onze reputatie in het buitenland blijkt het gelukkig nog redelijk goed te zitten. Zo kent 43 procent van de buitenlandse bestuurders ons tenminste één positief adjectief toe: 20 procent van de Europeanen vindt de Belgische autobestuurdes "waakzaam" en 13 procent schat ons in als 'kalme' chauffeurs.