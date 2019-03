Kwakzalver beschuldigd van verkrachting patiënte bvb

06 maart 2019

17u02

Bron: Belga 0 Voor de correctionele rechtbank van Luik is vandaag een kwakzalver verschenen die beschuldigd wordt van verkrachting, aanranding van de eerbaarheid en illegale uitoefening van geneeskunde. De zestiger uit Seraing deed zich voor als een genezer en misbruikte patiëntes.

Drie vrouwen dienden een klacht in tegen de man. De feiten dateren van september 2017. Een van de drie dames zegt dat de man bij haar was binnengedrongen met zijn vingers nadat hij haar gehypnotiseerd had. De twee andere zeggen zeggen dat ze ongepast werden gestreeld.

Zelf ontkent de kwakzalver de feiten. Hij zei voor de rechtbank dat hij handlijnen kan lezen en dat hij bepaalde stralingen kan voelen door met zijn handen over het lichaam van zijn patiënten te gaan. Bij zijn rituelen gebruikte de man wijwater of zout.

Het Openbaar Ministerie vordert een celstraf van 40 maanden. Het vonnis volgt op 3 april.