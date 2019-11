KVS in Brussel ontruimd na rookontwikkeling jv

26 november 2019

12u15

Bron: belga, eigen berichtgeving 0 De KVS aan de Arduinkaai in Brussel is ontruimd nadat in het gebouw het brandalarm was afgegaan. Dat meldden de Brusselse brandweer en politie. Er was sprake van rookontwikkeling in het gebouw. Inmiddels is het weer vrijgegeven.

Het alarm ging even voor 11u30 af. De brandweer was volgens getuigen vrijwel meteen ter plaatse. De gebouwen van de KVS werden ontruimd. Drie kwartier later mocht iedereen terug binnen.

Volgens de brandweer was een kleine hoeveelheid papier in een technische koker in brand gevlogen, waarna de rook zich via het ventilatiesysteem had verspreid. Het vuur was snel geblust en de schade is beperkt gebleven.

Net vandaag gaat het Latijns-Amerikaanse festival Proximamente in de KVS van start. Dat loopt nog tot zaterdag. Artiesten uit Chili, Brazilië, Uruguay en Argentinië moesten tijdelijk hun werkzaamheden voor het festival staken.