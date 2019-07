Kusttram rijdt opnieuw normaal, Thalys pas vanaf het weekend jv

26 juli 2019

09u56

Bron: belga 0 Na de problemen van gisteren door de hitte rijdt de kusttram vandaag opnieuw normaal. Voor de Thalystreinen zal dat pas vanaf het weekend zo zijn. Ook de NMBS kan vandaag nog hinder ondervinden door de hoge temperaturen.

Gisteren werd de kusttram stilgelegd door technische problemen die te wijten waren aan de hitte. In De Haan kwam een stuk van de bovenleiding naar beneden en werd het gemeentelijk noodplan afgekondigd omdat daar mensen vast zaten op een stilstaande tram.

Ondertussen is het normale verkeer hernomen. Vanmorgen zijn de eerste ritten nog met een vervangbus gereden. Kort daarna reden de trams aan lage snelheid. “Dat gaf de chauffeurs de kans om de infrastructuur te controleren”, aldus Sonja Loos van De Lijn. Ondertussen rijden de trams wel weer normaal. “Er zijn nog kleine vertragingen maar die zijn eigenlijk niet abnormaal bij zo’n drukte aan de kust”, vertelt Sonja Loos. Er moeten verder geen grote herstellingswerken gebeuren aan de infrastructuur."

Thalys

Ook de Thalystreinen kampten gisteren met problemen. “De afgelopen twee dagen hebben zich door de uitzonderlijke weersomstandigheden storingen voorgedaan aan de spoorweginfrastructuur, die het verkeer van de Thalys-treinen ernstig hebben verstoord", aldus Mattias Baertsoen van de persdienst. "Gisteren leidde een defect aan de bovenleiding en een permanente snelheidsvermindering tot 80 km/u op het Belgische net tot veel vertragingen en tot het uitvallen van enkele treinen. Om in deze uitzonderlijke omstandigheden de treinen niet te overbelasten, zag Thalys zich genoodzaakt de verkoop op alle lijnen tijdelijk te sluiten."

"Vandaag herstelt de situatie zich geleidelijk aan op het netwerk, maar zijn er toch nog aanzienlijke storingen te verwachten", vervolgt de woordvoerder. "Daarom blijven we de reizigers vragen om hun reis in de mate van het mogelijke uit te stellen. Een terugkeer naar de normale Thalys-dienstregeling is voorzien voor dit weekend."

Om de verkeerssituatie in real time te kennen, verwijst Thalys zijn klanten naar de site Thalys.com en de Thalys-applicatie. Thalys zegt nog zich bij al haar reizigers te willen verontschuldigen voor het ongemak en bedankt hen voor het begrip.