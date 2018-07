Kusttram ontspoord in Oostende: vertragingen tot meer dan een uur bvb

01 juli 2018

15u46

Bron: Belga 0 Wie zondagnamiddag de kusttram wil nemen, moet rekening houden met ernstige hinder. Er zijn vertragingen tot meer dan een uur, nadat een kusttram zonder passagiers rond 15.20 uur was ontspoord in Oostende. Dat werd vernomen bij de openbaarvervoermaatschappij De Lijn.

De ontsporing - het is te zeggen: één wiel van de tram raakte buiten het spoor - was het gevolg van een probleem aan de bovenleiding, zegt Elisa Persoone, woordvoerster van De Lijn West-Vlaanderen. "Door werken in de stationsomgeving was een bovenleiding naar beneden gezakt. De tram moest achteruitrijden en is daarbij met een wiel uit het spoor gegaan."

De tram vervoerde geen reizigers. Er was alleen een rangeerder aan boord. Het incident gebeurde wel op de kusttramlijn, met grote vertragingen tot gevolg.

De tram zal getakeld worden, maar het kusttramverkeer zal nog een tijd verstoord zijn.

