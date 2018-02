Kusttram botst met auto in De Haan

Jan Van Maele

22 februari 2018

21u17

Bron: eigen berichtgeving

Even na 20.00 uur vanavond gebeurde langs de Nieuwe Rijksweg ter hoogte van de kruising met de Waterkasteellaan in De Haan een ongeval met de kusttram. Een personenwagen die uit de Waterkasteellaan kwam, merkte de tram te laat op en reed die in de flank aan. De wagen werd weggeslingerd tegen een houten afsluiting.