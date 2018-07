Kustreddingsdienst vraagt waakzaamheid na duinenbrand: “Geen sigaretten in duinen” MMB

03 juli 2018

21u16 0 De West-Vlaamse Kustreddingsdienst roept alle toeristen op om de komende weken extra voorzichtig te zijn met sigaretten of andere brandbare materialen in de duinen.

Vanmiddag ontstond in Zeebrugge een duinenbrand nadat een toerist een brandende sigaret weggooide. De redders merkten de brand gelukkig snel op en konden het vuur snel doven. Toch roept de IKWV op tot waakzaamheid. Op dit moment staat er immers een strakke wind aan de kust. In combinatie met de droogte zorgt dat voor gevaarlijke situaties. Een duinenbrand kan zo snel uitbreiden en bovendien is de plaats moeilijk bereikbaar voor de hulpdiensten.