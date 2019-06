Kusthoreca moet met tropische topweek gedeeltelijk sluiten wegens te weinig personeel tvc

22 juni 2019

20u25

Bron: VTM NIEUWS 50 Het wordt tropisch warm en met temperaturen boven de dertig graden zullen heel wat mensen naar de Belgische kust afzakken. Meerdere horecazaken kunnen echter niet volledig van deze toeristengolf profiteren, omdat ze een deel van hun zaak moeten sluiten wegens personeelstekort. Zo meldt VTM NIEUWS vanavond.

Vooral de grotere zaken aan de kust zijn hopeloos op zoek naar personeel. Dat bevestigt ook Horeca Vlaanderen.

Katrien Vergote van restaurant ‘Venetien’ op de dijk in Blankenberge is een van de horecazaken die gedeeltelijk moet sluiten wegens personeelstekort. “Wij kunnen die massa niet opvangen, omdat we niet genoeg medewerkers vinden”, zegt ze in VTM NIEUWS. “Om goed te kunnen bedienen, zou ik nog acht tot tien medewerkers nodig hebben.”

Vroeger stonden jobstudenten te springen om op te dienen, maar volgens Vergote is er een mentaliteitsverandering bij de jeugd. “Ze willen veel: zoals naar festivals gaan en als het mooi weer is volop genieten. Ze willen alles hebben, maar er liefst zo weinig mogelijk voor doen.”

De sector lijdt ook onder de nieuwe regelgeving voor flexi-jobs, een statuut waardoor je onbelast kan bijverdienen. Dat was eerst alleen voor jobs in de horeca, maar sinds vorig jaar is het uitgebreid naar andere sectoren.