Kustburgemeesters misnoegd: “Wat moet ik doen, die treinen tegenhouden met mijn eigen handen?”

Yannick Verberckmoes en Ann De Boeck

11 augustus 2020

Bron: De Morgen

De vechtpartij in Blankenberge zet de kustburgemeesters en de NMBS weer tegenover elkaar. De toestroom aan toeristen moet worden beperkt, maar het is aan de regering om daar knopen over door te hakken. “Wat moet ik doen, die treinen tegenhouden met mijn eigen handen? Zoals Jerommeke van Suske en Wiske? Wij zijn het hier beu!”