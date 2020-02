Kustbewoners voelen zich gezonder kv

20 februari 2020

16u30

Bron: Belga 0 Wie aan onze kust woont, schat zijn of haar algemene gezondheidstoestand hoger in dan bewoners van het binnenland. Dat blijkt uit een studie van het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), de Universiteit Gent en de Universiteit van Exeter. Waarom kustbewoners zich gezonder voelen, is niet duidelijk.

Wie minder dan vijf kilometer van de zee woont, geeft zichzelf een gemiddeld hogere score voor 'algemeen gezondheidsgevoel' dan wie in het binnenland leeft. De onderzoekers probeerden ook te achterhalen waarom de kustbewoner zich gemiddeld gezonder voelt, maar daar vonden ze geen echte verklaring voor.

Er werd nagegaan of de kust fysieke activiteiten stimuleert en of de kust afleidt van alledaagse routine. Daarnaast werd ook onderzocht of de kust zorgt voor meer sociale interactie. Uiteindelijk werd er geen sluitende verklaring gevonden. Volgens de onderzoekers zou het eerder gaan om een combinatie van factoren. Wel is het zo dat de luchtkwaliteit aan zee beter is dan in het binnenland.