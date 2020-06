Kustbarometer vertelt of het ‘rustig’ of ‘zeer druk’ is MMB

27 juni 2020

04u38 0 Vier op de tien Belgen plannen een uitstap naar zee deze zomer, dus worden al die strandgangers maar beter goed gespreid. Westtoer heeft een kustbarometer klaar die de drukte aan zee in kaart brengt.

Dat ze aan de kust alles op alles zetten om vakantie in eigen land te promoten, blijkt uit de reclamecampagne op radio, tv en in de kranten. “Alles wijst erop dat de kust nog steeds een topbestemming is voor de Belg”, zegt Stefaan Gheysen, algemeen directeur van Westtoer, de toeristische dienst van de provincie West-Vlaanderen. “Uit een peiling blijkt dat vier op de tien Belgen een daguitstap naar zee plannen. Recent onderzoek toont ook aan dat de helft een kustbestemming verkiest voor zijn zomervakantie.”

Om dat bezoek goed te kunnen plannen, bundelt Westtoer alle informatie - zoals strandplannen en maatregelen per gemeente - op www.dekust.be. Daar staat ook een kaart met een ‘druktebarometer’ op, die met een kleurencode live weergeeft hoe druk het in elke badstad is. Donkergroen staat voor ‘rustig’, lichtgroen voor ‘gezellig’, geel voor ‘druk’ en oranje voor ‘zeer druk’. Die drukte zal worden gemeten aan de hand van mobieletelefoondata en sensoren. Op de zeedijken en in winkelstraten worden 130 van die sensoren geplaatst, al gebeurt dat maar in zeven van de tien kustgemeenten. Blankenberge, Middelkerke en Oostende springen niet mee op de kar, omdat ze al hun eigen telsysteem hebben. Op www.dekust.be staat ook een voorspelling van hoe druk het de komende dagen wordt aan zee. “Mensen moeten zich veilig voelen. We willen de vakantiegangers adviseren op welk moment en op welke plaats ze optimaal van de zomerse sfeer kunnen genieten”, besluit Westtoer-voorzitter Sabien Lahaye-Battheu.

