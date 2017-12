Kustbaan tussen Oostende en Middelkerke afgesloten door zandophopingen BBO

13u22 0 Foto Proot (archieffoto)

De kustbaan tussen Oostende en Middelkerke is sinds vanmorgen op politiebevel afgesloten voor het verkeer. Door de hevige wind van vannacht ontstonden er opnieuw grote zandophopingen, wat voor gevaarlijke toestanden zorgde in het verkeer. Agentschap Wegen en Verkeer is op dit moment druk bezig met het ruimen van zand. “We evalueren de situatie in de late namiddag en zullen zien of de werken klaar zijn en de baan terug open kan”, zegt Eveline Vandecaetsbeek van Agentschap Wegen en Verkeer. Intussen wordt het verkeer tussen Middelkerke en Oostende omgeleid via de Nieuwpoortsesteenweg.