Kust ziet reservaties stijgen door mooi weer TTR

10 september 2020

16u17

Bron: Belga 1 De logiessector aan de kust ziet het aantal reservaties stijgen voor de komende dagen door de aankondiging van mooi weer. Dat meldt provinciebedrijf Westtoer. De logiessector hoopt met een goed najaar, het mindere voorjaar te compenseren.

Door de aankondiging van mooi weer lopen de reservaties aan de kust vlot binnen voor de komende dagen. De hotels verwachten een gemiddelde bezettingsgraad van 80 procent of meer. In de verhuurkantoren zijn in vergelijking met vorig jaar zo'n 10 procent meer boekingen genoteerd voor september.

Door de onzekerheid omtrent reizen naar het buitenland kiezen Belgen meer voor een verblijf in eigen land en dus aan zee. Ook worden in september heel wat vouchers ingeruild van boekingen die in het voorjaar niet konden doorgaan door de coronamaatregelen. "Zowel de hotels als de verhuurkantoren en de campings hopen dat september en het najaar alsnog het moeilijke voorjaar gedeeltelijk kunnen goedmaken", klinkt het bij Westtoer.