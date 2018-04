Kust verwelkomt ruim 250.000 dagjestoeristen TVA

07 april 2018

17u07

Bron: eigen berichtgeving 10 In de kustgemeenten werd vandaag volop genoten van het zonnige weer. Ruim 250.000 kustgangers zakten af naar de kust om er te genieten van zon, zee en strand. Door de drukte ontstonden heel wat verkeersopstoppingen op de invalswegen, tot grote ergernis van vele toeristen.

Het voorspelde zonnige weer lokte een massa volk naar zee. Naar schatting 250.000 dagjestoeristen zakten naar de kust af. Er werd volop genoten op een van de vele terrasjes op de zeedijk van onze kustgemeenten.

De dijk van Oostende zag op kort na de middag zwart van het volk: wandelaars, fietsers en kinderen die zich uitleefden op de gekende gocarts. Het was ook aanschuiven geblazen om een lekker ijsje te bemachtigen, bijvoorbeeld bij de bekende zaak Gelato Maxzim. Hotels aan de kust zijn dit weekend nagenoeg volzet.

Voor echt strandplezier was het nog nét iets te fris. Toch heeft de drukte ook een minpunt. In Oostende waren alle centrumparkings volzet, wat leidde tot verkeersopstoppingen op de invalswegen. Wie naar Oostende afzakt, wordt aangeraden naar de centrumparkings te rijden of voor het openbaar vervoer te kiezen