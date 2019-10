Kust verwacht 550.000 dagtoeristen tijdens herfstvakantie ttr

25 oktober 2019

18u38

Bron: belga 0 De kust verwacht ongeveer 550.000 dagtoeristen tijdens de herfstvakantie. Dat meldt Westtoer vandaag na een rondvraag. De hotels aan de kust verwachten een gemiddelde bezetting van 60 tot 70 procent.

Het provinciebedrijf voor toerisme in West-Vlaanderen voorspelt een goede herfstvakantie aan de kust. Er worden zo'n 550.000 dagtoeristen verwacht over de hele vakantie. Ook de hotels aan de kust hebben goede vooruitzichten. Tijdens de weekends is een bezetting van ongeveer 70 procent voorspeld. Tijdens de week verwachten de hoteliers een bezetting van ongeveer 60 procent.

Rond Halloween zijn verschillende activiteiten gepland in de kuststeden en dat lokt heel wat volk naar de kust. Zo zijn er halloweenstoeten in Koksijde, Nieuwpoort en Blankenberge.