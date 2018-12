Kust verwacht 550.000 dagtoeristen in de kerstvakantie Timmy Van Assche

20 december 2018

15u54 0 De toeristische sector aan de Kust is optimistisch voor de kerstvakantie. Op basis van de huidige weersvoorspellingen rekent Westtoer op ongeveer 550.000 dagtoeristen in de komende weken.

Bij de hotels lopen de boekingen vlot binnen. De topper blijft eindejaar met een gemiddelde hotelbezetting van ruim 80 procent. “Meer dan ooit zorgen alle kustgemeenten tijdens de kerstvakantie voor een bijzondere vakantiesfeer. De Kust bevestigt opnieuw als een bestemming voor de vier seizoenen. De kerstvakantie is voor veel Belgen een jaarlijkse afspraak met de Kust. Ook eigenaars van een tweede verblijf vertoeven graag aan zee tijdens de kerstvakantie”, aldus Stefaan Gheysen, algemeen directeur Westtoer. De hotelsector hoopt op goed weer in de kerstvakantie. Francis Bosschem, voorzitter vzw Kusthotels: “Voor de hotels blijft eindejaar de uitschieter met een gemiddelde bezetting van ruim 80 procent. De midweeks in de kerstvakantie zijn goed voor 60 procent hotelbezetting. Ook het weer wordt een bepalende factor voor verdere boekingen. Bij zacht weer noteren de hotels veel last minute reservaties.”