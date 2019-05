Kust verwacht 350.000 dagtoeristen tijdens verlengd weekend KVDS

29 mei 2019

09u50

Bron: Belga 0 Wie van plan is om het verlengde weekend aan zee door te brengen, zal daar niet alleen zijn. "De kust verwacht op basis van de huidige weersvoorspellingen 350.000 dagtoeristen. Na een geslaagd paasweekend noteren de hotels voor het hemelvaartweekend nu al een bezetting tot 85 procent", aldus Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter van Westtoer.

Zondag wordt de topdag, zo klinkt het verder. En bij goed weer verwachten de hotels ook nog veel lastminutereservaties. "We raden aan om de trein en de kusttram te gebruiken om te reizen naar en langs de kust. De NMBS hanteert aantrekkelijke tarieven. Ook Happy Trip is een duurzaam arrangement om logies en openbaar vervoer te combineren", aldus Sabien Lahaye-Battheu in een mededeling.

