Kust mikt op 1,3 miljoen dagjestoeristen in de paasvakantie

04 april 2019

20u38

De toeristische sector aan de kust verwacht een goede start van de paasvakantie. Dat meldt provinciebedrijf Westtoer. Het verlengde weekend van Pasen wordt traditioneel de uitschieter, al komen de boekingen in de hotelsector trager op gang.

De paasvakantie vormt voor velen een jaarlijkse afspraak met de zee. Westtoer mikt op 1,3 miljoen dagjestoeristen met het paasweekend als traditionele toppunt.



"De tien kustgemeenten zorgen bij de start van het toeristisch seizoen voor een bijzondere vakantiesfeer", vertelt Sabien Lahaye-Battheu, voorzitster van Westtoer. "2018 was een uitstekend jaar voor het toerisme. We merken dat de kustregio zich meer dan ooit onderscheidt als topbestemming doorheen de vier seizoenen."

Hotels

In de hotelsector verloopt de start van de paasvakantie wat moeizamer. "Vakantiegangers wachten steeds langer om te reserveren", zegt Francis Bosschem, voorzitter vzw Kusthotels. "Het eerste weekend is goed voor een bezetting van 60 procent, in het tweede verlengde weekend gaan we richting de 80 procent. Het weer wordt een bepalende factor. Bij goed weer noteren de hotels veel last minute reservaties."

De meeste verblijfstoeristen komen uit Vlaanderen, en 36 procent van die groep bestaat uit Franstalige Belgen. Ook eigenaars van een tweede verblijf trekken tijdens het voorjaar naar de kust.